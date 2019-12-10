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خادم الحرمين : النظام الإيراني مستمر في عدوانيته ويجب علينا أن نتحد في مواجهته

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن مجلس التعاون تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة، موضحاً أن استضافة للقمة الخليجية تأتي استجابة لرغبة الإمارات.

وأضاف -حفظه الله- في الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية والتي انتهت قبل قليل: على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية والنظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة.

وتابع: يجب على دول تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية، وأن تتحد في مواجهة عدوانية إيران.

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