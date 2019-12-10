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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن مجلس التعاون تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة، موضحاً أن استضافة السعودية للقمة الخليجية تأتي استجابة لرغبة الإمارات.
وأضاف -حفظه الله- في الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية والتي انتهت قبل قليل: على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية والنظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة.
وتابع: يجب على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية، وأن تتحد في مواجهة عدوانية إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين : النظام الإيراني مستمر في عدوانيته ويجب علينا أن نتحد في مواجهته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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