خادم الحرمين يصل إلى قصر الدرعية لرئاسة القمة الخليجية

صحيفة الخليج الالكترونية وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي وقت سابق ظهر اليوم، اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض لحضور اجتماع الدورة الأربعين.

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