التجارة تستدعي 786 مركبة بورش

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 786 مركبة بورش “Panamera / Cayenne” 2017 – 2020، من بينها 638 مركبة “موديل 2018-2020″، و148 مركبة “موديل 2017-2020”. وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث. Advertisements ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة “ساماكو” للسيارات؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات مجاناً.

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