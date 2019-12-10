شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى وجريحان بإطلاق نار في مستشفى بتشيكيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مسلح النار بمستشفى في مدينة أوستروفا التشيكية الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين بجروح. وقالت المتحدثة باسم شرطة المنطقة بافلا يروسكوفا للتلفزيون التشيكي الرسمي «قتل 4 وأصيب شخصان بجروح خطيرة في الموقع». وأضافت أن البحث لا يزال جارياً عن المسلح بينما طلبت الشرطة من العامة المساعدة. ونشرت الشرطة صورة للمشتبه به على «تويتر» تظهر رجلاً أصهب يرتدي معطفًا أحمر اللون.
وقال وزير الداخلية يان هاماك في تغريدة «يمكنني التأكيد أن عملية إطلاق نار وقعت في مستشفى كلية أوسترافا بعد الساعة السابعة صباحاً».
وأشارت صحيفة «دي إن إي إس» إلى أن إطلاق النار وقع في جناح الصدمات بالمستشفى في أوسترافا، الواقعة على بعد 300 كلم شرق براغ.
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