دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي جيميل يطرح تحديث جديد بميزة غير مسبوقة

قامت شركة غوغل Google الأمريكية بطرح تحديث جديد لتطبيق البريد الإلكتروني الخاص بها جيميل Gmail، والذي يوفر للمستخدمين ميزة جديدة غير مسبوقة.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن التحديث الجديد من جيميل سيسمح لأول مرة للمستخدمين بإمكانية إرفاق رسائل بريد إلكتروني برسائل آخرى، دون الحاجة إلى تحميلها أولاً.

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وسيكون متاحاً لمستخدمي جيميل في التحديث الجديد سحب وإفلات رسالة بريد إلكتروني أو أكثر من خلال نافذة "إنشاء"، لتكون جاهزة للإرسال.

كما يستطيع المستخدمون تحديد رسالة بريد إلكتروني أو أكثر ثم استخدام زر القائمة الثلاثي النقاط وتحديد "إعادة توجيه كمرفقات".

حيث تتيح هذه الطريقة إعادة توجيه أكثر من رسالة مختلفة في رسالة بريد إلكتروني واحدة، بدلاً من الطريقة التقليدية التي يتم فيها إرسال كل رسالة بشكل منفصل، مما قد يتسبب في تكدس البريد الإلكتروني.

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وبالإضافة إلى هذا، فإن إرسال رسائل البريد الإلكتروني كمرفقات تتيح للمستخدمين أيضاً كتابة رسالة ملخصة للمستلمين، وتجهيزهم لما سيجدونه في هذه الرسائل.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الميزة الجديدة في جيميل بدأت بالفعل في الوصول إلى بعض المستخدمين حول العالم، ومن المتوقع أن تصل لكل المستخدمين بحلول يناير المقبل.المزيد:

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