في مؤتمر اليوم لشركة جوجل المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعنلت الشركة عن إضافة الغديد من الميزات لخرائط جوجل في المنطقة، مشيرة إلى العديد من الأرقام والإحصائيات حول خرائطها.
حيث قالت الشركة أن هنالك أكثر من 20 مليون مبني تجاري وسكني تم إضافتها للخرائط على في المنطقة، كان من ضمنها 1.2 مليون عمل تجاري أضيف للخرائط خلال العام الماضي، فيما أشارت الشركة إ أكثر من 200 ألف كم من الطرقات أضيفت لخرائط جوجل على مستوى المنطقة أيضاً.
فيما جاءت الميزات الجديدة على النحو التالي:
- إضافة ميزة الملاحة للدراجات في جمهورية مصر العربية.
- إضافة ميزة التنبيه عند الخروج من المسار وإشعار المستخدم بأنه خرج عن المسار الصحيح.
- إضافة ميزة تتبع الرحلة ومشاركة المسار مع الأهل والأصدقاء.
التدوينة جوجل تدعم خرائطها بالعديد من الميزات في المنطقة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.