دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جوجل تدعم خرائطها بالعديد من الميزات في المنطقة

في مؤتمر اليوم لشركة جوجل المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعنلت الشركة عن إضافة الغديد من الميزات لخرائط جوجل في المنطقة، مشيرة إلى العديد من الأرقام والإحصائيات حول خرائطها.

حيث قالت الشركة أن هنالك أكثر من 20 مليون مبني تجاري وسكني تم إضافتها للخرائط على في المنطقة، كان من ضمنها 1.2 مليون عمل تجاري أضيف للخرائط خلال العام الماضي، فيما أشارت الشركة إ أكثر من 200 ألف كم من الطرقات أضيفت لخرائط جوجل على مستوى المنطقة أيضاً.

فيما جاءت الميزات الجديدة على النحو التالي:

إضافة ميزة الملاحة للدراجات في جمهورية مصر العربية.

إضافة ميزة التنبيه عند الخروج من المسار وإشعار المستخدم بأنه خرج عن المسار الصحيح.

إضافة ميزة تتبع الرحلة ومشاركة المسار مع الأهل والأصدقاء.

التدوينة جوجل تدعم خرائطها بالعديد من الميزات في المنطقة ظهرت أولاً على عالم التقنية.