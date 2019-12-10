شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أسباب وأعراض زيادة كهرباء المخ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

زيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ كغيرها من الحالات المرضية التي قد تصيب الإنسان، لها عدة مسبّبات.



ومن هذه المسببات :

- قد يكون سبب الإصابة بها وراثياً؛ بحيث إنّ المرض ينتقل من الآباء إلى الأبناء عن طريق الجينات.

- اكتساب الجسم شحنات كهربائية أكثر من الحد المسموح بشكل كبير؛ كالتعرض للكهرباء من إحدى أعمدة الضغط العالي.

- حدوث أورام في الدماغ، وذلك لأن الدماغ سيرسل الكثير من الإشارات الكهربائية حول هذا الورم وبالتالي

حدوث خلل في نقل الأوامر إلى باقي أعضاء الجسم.

- الشعور بالخوف بشكل كبير، أو التعرّض لصدمةٍ نفسيّة كبيرة.

أعراض زيادة كهرباء المخ

- يعاني المريض من حدوث تشنّجات ورعشة بشكلٍ كبير؛ بحيث لا يستطيع السيطرة على جسمه.

Advertisements

- الإحساس بتشنج في الحنجرة وخاصةً في الليل.

- حدوث اضطرابات في الكلام مثل التأتأة، والرأرأة، والتأخر في الكلام، وصعوبات في النطق.

- الإحساس بوجود صعوبات في التنفس خلال أوقات الليل.

- الإحساس بألم في أعضاء الجسم المختلفة، كما يشعر المريض بخدران وتنميل في جميع أعضاء جسمه.

- يعاني المريض من الصداع والدوخة بشكل مستمر.

- يعاني المريض من حدوث اضطرابات في الرؤية لديه.

- يعاني المريض من حدوث الهلوسات السمعية والبصرية لديه.

- يصبح نوم المريض مضطرباً، كما يعاني من الأرق والقلق المستمرين.

- ينعدم التركيز لدى المريض.

- يصاب المريض بحالة من الاكتئاب والإحباط.

- يصبح النشاط الحركي لدى المريض كبيراً؛ إذ يصاب بفرط النشاط الحركي.

- الإصابة بالغثيان والقيء بشكلٍ مستمر.

- حدوث اضطرابات ونقص في السمع لدى المريض.

- يعاني المريض من مشكلة السلس البولي.

- يصاب المريض بحالة من الهيجان.

- تصبح درجة حرارة جسم المريض مضطربة.

- يتصرّف المريض بتصرّفاتٍ عنيفة وغير طبيعية؛ إذ تصبح جميع سلوكاته وتصرفاته مضطربة.