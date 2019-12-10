شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التجهيزات النهائية للمراكز الإعلامية للقمة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت التجهيزات النهائية للمراكز الإعلامية الخاصة بقمة دول مجلس التعاون الخليجى فى دورتها الأربعين منذ الصباح، حيث خصص مركزين أحدهما بمقر إقامة الوفود الإعلامية العربية والأجتبية والثانى بقصر المؤتمرات وهو المكان الذى ستعقد به أعمال القمة غدا الثلاثاء .

وحرصت وزارة الإعلام السعودى، التى أشرفت على التجهيزات؛ على تزويد المراكز بأفضل الوسائل التقنية وأجهزة الكمبيوتر والشاسات الكبيرة و ووسائل النقل الإعلامى لتسهيل مهمة الإعلاميين الذين قدموا من مختلف البلدان لنقل الحدث الأبرز والأهم هذه الأيام.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أعمال الدورة الـ 145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون "التحضيرية" للدورة الأربعين للمجلس الأعلى، برئاسة الدكتور وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة، ومشاركة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون.