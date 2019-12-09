تقرير أممي: المناخ والتكنولوجيا يمكن أن يؤديا إلى «تفاوتات شديدة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد تقرير للأمم المتحدة يصدر الاثنين بأن أزمة المناخ والتغير التكنولوجي يمكن أن يشكلا «جيلاً جديداً من التفاوتات الشديدة في التنمية البشرية».

وأشار تقرير «التنمية البشرية 2019»، إلى أن العاملين يمثلان تحولات زلزالية يمكن أن تؤدي، إذا لم يتم بحثها، إلى «اختلاف كبير جديد» في المجتمعات، من النوع الذي لم يشهده العالم منذ الثورة الصناعية.

ويشير التقرير إلى أن التغير المناخي والكوارث «يسيران جنباً إلى جنب ويستغلان ويعمقان خطوط الصدع الاجتماعية والاقتصادية الموجودة بالفعل». وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقدمة التقرير: «تماماً مثلما تضيق الفجوة في مستويات المعيشة الأساسية، فقد تطورت القدرات التي سيحتاج الناس إلى المنافسة عليها في المستقبل»، مشيراً إلى التعليم والتكنولوجيا.

ويقول التقرير، الذي من المقرر إطلاقه في بوجوتا في وقت لاحق الاثنين، إن عامل عدم المساواة يقف وراء الاحتجاجات التي تجتاح العالم بأسره، من هونج كونج إلى تشيلي والعراق.

وحدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خيارات سياسية لمعالجة محركات عدم المساواة في التقرير، مؤكداً أن «عدم المساواة ليست بالمشكلة غير القابلة للحل».