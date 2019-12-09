شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد زيارة لافروف الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيستقبل الثلاثاء في واشنطن نظيره الروسي سيرغي لافروف، في أول زيارة للأخير إلى العاصمة الأمريكية منذ لقائه المثير للجدل مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض عام 2017، الذي خرجت بعده مزاعم بأن ترامب قد كشف معلومات سرية في الاجتماع. وأشار بيان للخارجية الأمريكية حول الزيارة، إلى أن بومبيو ولافروف سيجتمعان في مقر الوزارة في واشنطن لمناقشة «مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية».
وكانت متحدثة باسم الخارجية الروسية قد أشارت الجمعة إلى أنه «يتم الإعداد» لعقد اللقاء بين لافروف وبومبيو الثلاثاء.
ومن المرجح أن تتصدر جدول أعمال اللقاء الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، خاصة أن اجتماع واشنطن سيأتي في أعقاب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين الماضي في باريس حول النزاع في شرق أوكرانيا. كما يناقش الوزيران المسائل المتعلقة بإيران وكوريا الشمالية.
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