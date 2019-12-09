ملكة جمال الكون 2019 من جنوب إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت ملكة جمال جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزي مساء الأحد في أتلانتا ملكة لجمال الكون 2019، في ختام أمسية ركزت على حق المرأة في تقرير مصيرها. وتفوقت تونزي ـ 26 عاماً ـ في المرحلة النهائية على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك، خلال حفل المسابقة التي قدمها الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت 7 نساء.

صفق الحضور لملكة جمال جنوب إفريقيا بحماس، بعد كلمتها الأخيرة وهو أمر جديد في المسابقة. وأكدت فيها على بذلها كل ما في وسعها لتشجيع الفتيات على الوثوق بأنفسهن.

وقالت «نشأت في عالم لا يعتبر النساء مثلي مع نوع بشرتي وشعري، أبداً جميلات. وأظن أن الوقت قد حان لتغيير ذلك اليوم». وأثار ذلك تصفيقاً حاراً من الحضور.

وتقدمت الشابة صاحبة الشعر القصير على أكثر من 90 مرشحة أخرى للفوز باللقب 68 لملكة جمال الكون، ولتخلف بذلك كاتريونا غراي ملكة جمال الفلبين التي توجت العام الماضي.