عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موزة على الحائط بـ120 ألف دولار.. أكلها فنان جائع

الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365

باع فنان موزة معلقة بشريط لاصق على جدار بسعر 120 ألف دولار، والتهمها فنان آخر من أجل إحداث صدمة.



العمل بعنوان "كوميديان"، وهو مجرد موزة معلقة على جدار من تصميم الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، واشتراها جامع أعمال فنية فرنسي بهذا السعر.

الموزة كانت معروضة في معرض آرت بازل للفن المعاصر في ميامي بيتش (الولايات المتحدة)، عندما قرر أحد الزوار لفت الانتباه.

وأظهر مقطع مصور نشر عبر "إنستجرام" ديفيد داتونا الذي يقدم نفسه على أنه فنان أمريكي من أصل جورجي مقيم في نيويورك، وهو ينزع الموزة عن الجدار الأبيض أمام حشد من الفضوليين.

وقال إنه أداء فني عنوانه "هانجري آرتيست" (فنان جائع) قبل أن يقتاده مسؤول في المعرض بعيدا عن الأنظار. وهو قال بعدما أكل الموزة: "شكرا، إنها لذيذة جدا".

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يبدو أن الأضرار نسبية جدا بحسب جاليري إيمانويل بيروتان، التي باعت العمل الفني.

وقال لوسيان تيراس، مدير العلاقات مع المتاحف، لصحيفة "ميامي هيرالد" المحلية: "هو لم يدمر العمل؛ فالموزة هي مجرد فكرة".

تكمن قيمة العمل في شهادة الأصالة المرافقة له؛ إذ إن الموزة ينبغي أن تجدد بانتظام بدلا من أن تفسد. وقد علقت موزة جديدة على الجدار بالفعل بعد ربع ساعة.

وأضاف تيراس: "أدى ذلك إلى الكثير من التوتر ولفت الانتباه ونحن لا نحبذ ذلك. لكن ردود الفعل كانت رائعة ورسمت البسمة لدى كثير من الناس".

وماوريتسيو كاتيلان معروف خصوصا بعمله "أمريكا"، وهو مراحيض مصنوعة من الذهب 18 قيراطا مع مقعد وطرادة مياه.

واختفى هذا العمل الذي يقدر سعره بـ5 إلى 6 ملايين دولار منذ أن سرق في سبتمبر/أيلول من قصر بلينيم في ودستوك في جنوب إنجلترا.