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صحيفة الخليج الالكترونية
حرص أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، على زيارة المرضى المنومين في مستشفى محايل العام نتيجة إصابتهم بالتسمم الغذائي في مركز بحر أبو سكينة.
في حين وجه أمير عسير لجنة عاجلة، بقيادة مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي وفريق من قسم صحة البيئة وفريق من المتخصصين أعمالها؛ لبحث مسببات التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.
ويذكر أن صحة عسير أكدت عدد الحالات المنومة حاليًا بلغ 120 حالة في مستشفيات المنطقة، فيما تم تسجيل 14 حالة أخرى، مؤكدًا أن الجميع وضعهم الصحي مستفر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمين عسير يطمئن على حالة المصابين بالتسمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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