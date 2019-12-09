شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ملك البحرين: الملك أصدر أمرا بمنح إجازة غدا للاحتفال بالفوز كأس الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يعقوب الحمر، مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام، إن ملك البحرين أصدر أمراً بأن يكون غداً عطلة رسمية لاستقبال منتخب البلاد عقب حصوله على كأس الخليج فى المباراة التى جمعته مع المنتخب السعودى بالنهائى، مشيراً إلى أن المواطنين نزلوا إلى الشوارع للاحتفال.

وتابع يعقوب الحمر، خلال مداخلة هاتفية للإعلامى عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن ظهر اليوم كانت الشوارع فارغة من المواطنين، ولكن عقب الفوز نزلوا إلى الشوارع بسبب الاحتفالات وانتصار بكأس الخليج، قائلا:"حصول البحرين على الكأس بفوزها على الفريق السعودى الشقيق".

وأكمل مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام، سيتم إقامة احتفالية كبيرة للفريق فور عودته، موضحاً أن جميع دور السينما فتحت مجاناً لعرض المباريات وكذلك فى الساحات، وبعض المؤسسات الرياضية والصحفية وضعت شاشات لاستقبال الجمهور، قائلا:" 12 طائرة حملت المشجعين فى حدود 2000 مشجع إلى الدوحة لمؤازرة الفريق البحريني".