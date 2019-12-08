صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم. وستقام المباريات نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل على النحو التالي: الاثنين 23 ديسمبر: أبها – التعاون الثلاثاء 24 ديسمبر: ضمك – النصر الأربعاء 1 يناير: الاتحاد – الفتح Advertisements الخميس 2 يناير: الفيحاء – الأهلي الوحدة – الرائد الجمعة 3 يناير: الاتفاق – أحد الفيصلي – الهلال السبت 4 يناير العدالة – الشعلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “المسابقات” تعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.