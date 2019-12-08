رشفة فنجاني

الخليج - سلمى النجار ذكرياتُ صباحي معكْ

ورشفةُ فنجانْ ولمسةُ حبٍّ بريئٍ

تداعبني من يديكْ إسألوا الصبحَ عني

وأسألوا الوردَ والفلَّ

كم قد سمرنا كثيراً

وحكينا كثراً إسألوهُ لِمَ كل هذا الغيابْ؟

هل نسى فاتني كلَّ تلكَ الأراجيحْ؟ هل نسى أمْ تناسى الموسيقى؟

فَأنا لا ولم أنسَ ماكان حتى للحظةْ كلُّ يومٍ أُعَبِّرُ عنهُ

أخُطُّ بكَفِّي رسالةَ شوقٍ وأنسجُ منها روايةَ عشقٍ حلمنا بها

وعليها بأبياتِ شعري أسَجِّلُ إسمَهْ

وأبعثرهُ بحروفي

لكي لا يراهُ ويعرفهُ أحدُ الحاسدينْ

وفقط أكتفي في بياني برمزٍ

وحرفٍ

وكلمةْ

تحملُ الحبَّ

والشوقَ… فيها حنينٌ لِحَدِّ الوَلَهْ Advertisements كل لفظٍ أسجلُهُ وخيالي يعانقُ طيفكْ

وتداعبُ رأسي يدُ الذكرياتْ قصةُ العشقِ

ذاكَ الحنينُ لقلبكْ

ومعالمُ ذاكَ المكانِ الذي مايزالُ يفوحُ بروحِ الغرامْ

ويذكرني من فصولِ روايتنا كلَّ لحظةْ كخيالكَ..

منديلَ عطركَ

لونَ حضوركْ حينها يملأُ الشوقُ قلبي

وأذكرُ أني بهذا المكانِ تجرعتُ كأسَ وداعكْ

ورأيتُ بعينكَ دمعَ الوداعْ وغدا كل يومٍ يمرُّ كدهرٍ طويلْ

وأنا لست أملكُ شيئاً سوى الإنتظارْ فَبِرَبِّكَ هل زارَ طيفي بيومٍ خيالكْ؟

هل تذكرتَ لحظةَ شوقٍ؟ وهل عشتَ يوماً شعورَ انتظارٍ

لرشفةِ فنجانِ قهوةْ؟ لم تزلْ تزدهي فيه ألوانُ صبحي

ولا زالَ فصلُ ربيعي بحبكَ

يُنبِتُ غصناً

وينفثُ عطراً

ويُفَتِّحُ وردةْ .

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