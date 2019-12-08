دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن سوارة Band 4 Pro الذكية بميزة مقاومة الماء عند 50 متر ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي في مؤتمر عقد في الصين عن سوارة Band 4 Pro الذكية، التي تأتي بميزة مقاومة الماء عند عمق 50 متر، مع تقنية NFC وسعر 56 دولار.

تأتي سوارة Band 4 Pro الذكية بعد إصدار الشركة السابق Band 3 Pro، حيث يتميز الإصدار الجديد Band 4 Pro بشاشة AMOLED مع زجاج منحني 2.5D بخاصية اللمس، كما يأتي الزر الرئيسي مدمج في الشاشة.

أيضاً تتميز سوارة Band 4 Pro برصد معدل ضربات القلب المستمر، مع دعم مقاومة الماء عند عمق 50 متر، وإستشعار بدء تمارين السباحة، كما تأتي السوارة الذكية بتقنية GPS لتسجيل حركة المستخدم أثناء الأنشطة الرياضية في الوقت الحقيقي، ودون الحاجة للإتصال بالهاتف في البداية.

كما تنطلق السوارة الذكية بدعم تقنية الدفع NFC، وتضم سوارة Band 4 Pro مستشعر SpO2 الذي يدعم تقدير مستويات الأكسجين في الدم، كما تأتي السوارة الذكية بميزة دعم تعقب ومتابعة 11 نشاط رياضي، أيضاً تضم السوارة خوارزمية TruSeen 3.5 بتقنية الذكاء الإصطناعي تدعم رصد وتحليل معدل ضربات القلب.

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أيضاً تضم السوارة الذكية تقنية TruSleep 2.0 لمتابعة المستخدم أثناء النوم، مع رسائل تذكير مستمرة، كما تدعم سوارة Band 4 Pro الذكية تشغيل الموسيقى.

مواصفات سوارة Band 4 Pro

شاشة AMOLED ملونة بحجم 0.95 إنش، بخاصية اللمس، بدقة عرض 240 في 120 بيكسل.

البلوتوث 4.2 LE، ودعم Android 4.4 أو الإصدارات الأعلى، كما تدعم نظام iOS 9.0 أو الإصدارات الأعلى

يضم Pedometer، وميزة التعقب لحالة المستخدم أثناء النوم، وتتبع أنشطة المستخدم الرياضية، مع تذكير في حالة الإستقرار لفترة طويلة.

مستشعرات بعدد 6 محاور تشمل جيرسكوب، وتسارع، والدوران

مستشعر لرصد مستمر لضربات القلب وتحليلها

إشعارات للرسائل والمكالمات المستلمة

مقاومة الماء عند عمق 50 متر

دعم تقنية GPS، NFC

تدعم 11 نشاط رياضي يشمل الركض، ركوب الدراجات الهوائية، السير، السباحة، التجديف، وغيرها من الأنشطة.

التحكم في تشغيل الموسيقى

قياسات السوارة 45 في 19 في 11 مم، مع وزن 25 جرام.

بطارية بقدرة 100 mAh لدعم عمر شحن حتى 5 أيام.

ومن المقرر أن تتوفر سوارة Band 4 Pro الذكية بألوان الأحمر، الأسود إلى جانب اللون الوردي، على أن تنطلق في السوق الصيني بدءاً من 12 من ديسمبر بسعر 56 دولار.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن سوارة Band 4 Pro الذكية بميزة مقاومة الماء عند 50 متر ظهر على التقنية بلا حدود.