منخفضان جويان متتاليان يؤثران على الأردن بداية ونهاية الأسبوع - تفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قال موقع طقس العرب إنه من المتوقع ان تتأثر المملكة هذا الأسبوع بمنخفضين جويين، الأول يمتد تأثيره بين الاحد والثلاثاء، أما الثاني فمتوقع أن يؤثر على المملكة يومي الخميس والجمعة بمشيئة الله. تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي الأول يتوقع أن يبدأ تأثيره بشكل تدريجي يوم الأحد 8 كانون أول / ديسمبر، ويمتد تأثيره حتى يوم الثلاثاء، حيث يشمل مختلف المناطق بما فيها البادية الشرقية، فيما تكون الامطار أفضل في شمال ووسط المملكة. ويترافق المنخفض بعبور جبهة هوائية مقفلة، تعمل على تشكل سحب منخفضة كثيفة تكون ملامسة لسطح الأرض لاسيما ليلة الأحد / الاثنين، ويكون الطقس بارداً وغائماً في مختلف المناطق، ويُتوقع هُطول الأمطار بين الحين والآخر على شمال ووسط المملكة، تكون غزيرة أحياناً. وتمتد فرصة الأمطار تدريجياً لمناطق السهول الشرقية والبادية والمرتفعات الجبلية الجنوبية. كما يُتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية. وتترافق بعض المنخفضات الجويةبالجبهات المقفلة، وذلك عند لحاق الهواء البارد المصاحب للمنخفض الجوي، بالقسم الدافئ، وتنتج عن ذلك الأمر: جبهة هوائية مقفلة (هجين) تجمع بين خصائص الجبهة الهوائية الباردة (زخات أمطار رعدية احياناً) وما بين الجبهة الهوائية الدافئة (أمطار مستمرة لفترات طويلة)، وتترافق بالسحب المنخفضة الكثيفة احياناً (Nimbostratus) يتخللها بعض السحب الركامية الرعدية. أما يوم الاثنين، فيستمر هطول الأمطار على فترات بمشيئة الله، تصحب أحياناُ بالرعد، لذا يهيب طقس العرب بالانتباه من تشكل السيول وجريان الأودية بسبب غزارة الأمطار أحياناً. ويتراجع تأثير المنخفض الجوي يوم الثلاثاء مع بقاء فرص الامطار المتفرقة واردة على فترات وخاصة في شمال ووسط المملكة. اقرأ أيضاً : "الأرصاد ": منخفض جوي قادم من قبرص إلى الأردن استقرار مؤقت على الطقس يوم الأربعاء ويستقر الطقس يوم الأربعاء وتميل درجات الحرارة للارتفاع مع ظهور السحب المتوسطة والعالية في بعض المناطق، الا أن هذا الاستقرار هو مؤقت، ناتج عن اندفاع مرتفع جوي نحو شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام بما فيها المملكة. مراقبة تشكل منخفض جوي واقترابه من المملكة يوم الخميس ويقترب من المملكة كتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة من وسط البحر المتوسط نحو شمال مصر وشرق البحر المتوسط، تعمل على تشكل منخفض جوي مساء الثلاثاء، ويتحرك شرقاً بمحاذاة السواحل الليبية والمصرية، ليؤثر على بلاد الشام ومصر يومي الخميس والجمعة 12 و13 كانون أول / ديسمبر، مما يؤدي الى تكاثر السحب وارتفاع فرص الأمطار قد تكون رعدية أحياناً وهناك احتمال قيد المتابعة أن تمتد بعض السحبنحو مدينة العقبة.

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