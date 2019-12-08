شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ومتوسطة على الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت معظم مناطق الإمارات سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة، مصحوبةً بانخفاض في درجة الحرارة، ودعت الجهات المختصة السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة أثناء تساقط الأمطار وفي الأجواء المضطربة حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وسجلت قمة جبل جيس في رأس الخيمة درجة حرارة 7.4 درجات بحسب موقع المركز الوطني للأرصاد، إذ واصل زوار القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات الاستمتاع بالأجواء الشتوية على مدى الأيام الماضية.

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إلى ذلك، ناشدت شرطة أبوظبي السائقين خصوصاً الشباب بضرورة الانضباط خلال قيادة المركبة خاصة أثناء هطول الأمطار محذرة من القيادة بطيش وتهور ولامبالاة واستهتار والتفحيط والمجازفة بدخول الوديان وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور.

ودعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قائدي المركبات على الطرق الرئيسة والداخلية إلى أخذ الحيطة والحذر خلال فترة هطول الأمطار والانتباه للطريق.

وأكد أحمد حمد الشحي، مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المشرف العام لفريق طوارئ الأمطار، أن غرفة الطوارئ بالدائرة تعمل على مدار الساعة عبر الرقم المجاني 8008118.