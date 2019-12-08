البابا فرنسيس: الإمارات نموذج فى إرساء التسامح و التعايش و السلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بنهج دولة الإمارات فى تعزيز و إرساء قيم التسامح و التعايش و السلام حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

و أكد البابا فرنسيس خلال استقباله بالفاتيكان وفدا من دولة الإمارات ضم أعضاء من سفارتها فى مدريد و برنامج "التسامح و التعايش" بمركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية أن لديه ذكريات طيبة خلال زيارته الدولة فى فبراير الماضى .. وقال إن دولة الإمارات تعتبر نموذجا جيدا للتعايش و التآخى الإنسانى وتمثل نقطة التقاء بين الحضارات والثقافات المتنوعة.

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وأعرب عن أمله فى نشر و تأصيل ثقافة السلام و التسامح و التعايش فى العالم ومد جسور التواصل بين الأديان والثقافات المختلفة.

من جهته قدم أعضاء وفد الدولة عن شكرهم لقداسة البابا على استضافته لهم و نقلت سارا المهرى رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية فى سفارة الإمارات فى مدريد لقداسة البابا خلال اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات.

و تطرقت إلى الدور الذى تلعبه دولة الإمارات فى مجال تعزيز قيم التسامح والجهود التى تقوم بها المؤسسات الإماراتية فى نشر وتعزيز الحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة على الصعد المحلية و الإقليمية و الدولية.