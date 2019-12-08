يونايتد يحسم «ديربي مانشستر» بثنائية في شباك سيتي

صحيفة الخليج الالكترونية

تلقت آمال مانشستر سيتي بالحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي لطمة قوية بعد خسارته أمام ضيفه وجاره مانشستر يونايتد يوم السبت بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشر من المسابقة.

وعلى ملعب الاتحاد تقدم ماركوس راشفورد بهدف ليونايتد في الدقيقة 23 من ضربة جزاء ثم أضاف الفرنسي انتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 29 وتكفل الأرجنتيني نيكولاس اوتاميندي بالهدف الوحيد لسيتي في الدقيقة 85.

وشيئا فشيئا بدأ مانشستر سيتي يفرض هيمنته على مجريات اللعب ولاحت للفريق فرصتين متتاليتين عن طريق ديفيد سيلفا وكيفين دي بروين لكن دون أن يتم استغلالهما على النحو الأمثل.

ورد مانشستر يونايتد بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من جيسي لينغارد ولكن حارس سيتي إيديرسون مورايش تصدى له ببراعة.

وكاد انتوني مارسيال أن يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 15 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن إيديرسون واصل تألقه وأنقذ مرمى سيتي من هدف محقق.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لمانشستر بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) عقب تعرض ماركوس راشفورد للدفع من جانب برناردو سيلفا، ليسجل منها راشفورد هدف التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 23.

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وأهدر راشفورد فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني له وليونايتد في الدقيقة 25 بعدما تلقى تمريرة رائعة من البرازيلي فريد أمام المرمى مباشرة لكنه سدد بغرابة شديدة خارج الشباك.

وحال سوء الحظ دون تسجيل راشفورد الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 26 عبر تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لكن العارضة وقفت له بالمرصاد.

وجاءت الدقيقة 29 لتشهد الهدف الثاني ليونايتد بتوقيع مارسيال بعد سلسلة من التمريرات انتهت عند دانييل جيمس الذي تبادل التمرير مع مارسيال قبل أن يسدد اللاعب الفرنسي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء عرفت طريقها لشباك سيتي.

وأهدر البرازيلي غابريل جيسوس هدفا لا يضيع لسيتي في الدقيقة 37 بعدما تلقى تمريرة مذهلة من كيفين دي بروين أمام المرمى مباشرة ودون رقابة دفاعية ليسدد كرة قوية برأسه لكنها مرت بجوار الشباك.

وأضاع ديفيد سيلفا هدفا لا يضيع لسيتي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعد أن تهيأت له الكرة أمام المرمى الخالي لكنه سدد بغرابة شديدة خارج الشباك.

وقبل خمس دقائق من النهاية رد أوتاميندي بهدف لسيتي إثر ضربة ركنية نفذها محرز وارتقى لها المدافع الأرجنتيني برأسه إلى داخل الشباك.

ورفع يونايتد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد سيتي حامل اللقب عند 32 نقطة في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.