عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. أم لأربعة أطفال تتوج بلقب ملكة جمال الكرة الأرضية للمتزوجات

الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توجت الروسية كسينيا كريفكو، بلقب ملكة جمال الكرة الأرضية للمتزوجات Mrs. Global 2020، التي اقيمت اليوم في الصين.



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ونقلت صحيفة روسيا اليوم، تصريحات عن ناتاليا توكموجاشيفا مديرة أعمال كريفكو، أكدت فوزها باللقب بعد منافسات شرسة مع عدد من المرشحات من مختلف انحاء العالم، استمرت منذ تتويجها بلقب Mrs. Russia Globe 2019 أغسطس الماضي.

وحصلت الأكوادورية جيوفانا أندرادي على لقب الوصيف في المركز الثاني، ومن ثم أنستازيا بوجكوفا من جمهورية القرم الروسية.

كسينيا كريفكو هي أم لأربعة أطفال وتبلغ من العمر 37 عاماً ونجحت في اقتناص لقب Mrs. Russia Globe 2019 في أغسطس الماضي بعد منافسة مع 27 مشاركة، وجاءت في المركز الثالث بعد إيكاترينا نيشانوفا، وأنا ماتريفونا.