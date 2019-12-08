تامر حسني يهدي الإمارات «اشتغل على قلبك» في عام التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حقق الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان المصري تامر حسني مساء أمس الأول في «مارينا مول أبوظبي»، نجاحاً بتفاعل الجمهور معه في أمسية استثنائية، وذلك في إطار احتفال المركز باليوم الوطني وعام التسامح.

وقدم حسني أغنية مهداة للإمارات كتبها بنفسه عن التسامح بعنوان «اشتغل على قلبك» شاركه فيها مجموعة من الأطفال.

وخلال الأمسية أعلن عن دخول تامر حسني موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بفضل اللوحة الضخمة التي أعدها المركز للمعجبين ليسجلوا عليها رسائلهم للفنان المصري. وحسب معايير تحطيم الرقم القياسي جاءت اللوحة كأكبر مشاركة من الجمهور لمطربهم المفضل في بلد لا يعيش فيه.

وتوافد الجمهور من جنسيات مختلفة إلى المركز التجاري لأيام ليسجل كلماته، ووصل عدد رسائل الجمهور على اللوحة 12086رسالة.

وتضمن برنامج الحفل الذي قدمته أشرقت أحمد ومحمد أسامة نجوم «ذافويس كيدز» عدداًُ من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور.

وفي كواليس الحفل أقيم مزاد لبعض أشهر الآلات الموسيقية والأزياء التي استخدمها وارتداها حسني في أعماله الشهيرة، وتشمل الجيتار الذي ظهر يعزف عليه في فيلم «عمر وسلمى»، وسترة ارتداها في فيلم «البدلة»، ومعطفاً صممته زوجته بسمة بوسيل. وتذهب عوائد المزاد للأعمال الخيرية المرتبطة بالطفولة.

وقال تامر حسني:«أشكر مارينا مول لاستضافتي في مكان عزيز على قلبي هو أبوظبي، ولمناسبة مهمة، وكان تفاعل الجمهور رائعاً، وأنا سعيد لأن الأغنية التي أعددتها وغنيتها للتسامح أعجبت الحاضرين، وأتمنى أن يعم كل الدول العربية، وسعيد بالمزاد الذي تذهب أمواله للخير وأعتقد أن كل فنان عليه أن يساعد في أعماله قدر المستطاع.

وتحدث عن جهوده الإنسانية السابقة التي تضمنت دعمه لحملة للتبرع بالدم جمع خلالها 110 آلاف كيس، وسجلت وقتها مصر أعلى رقم قياسي في"جينيس" كأكبر حملة في العالم.

وقال تامر حسني: سعيد بالحصول على لقب أكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم في هذا العمر وتفاجأت بحجم التأثير في الجمهور من خلال تعليقاته.