شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماسك سحري للقضاء على مشاكل البشرة الدهنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 تعاني صاحبات البشرة الدهنية من شوائب كثيرة تتواجد في بشرتهن، حيث استطاعت المذيعة المصرية "رضوى الشربيني" من خلال برنامجها، بوصف ماسك سحري للتخلص من الحبوب والندبات.

Advertisements مكونات الماسك: كوب زبادي ملعقة عسل نحل ملعقة ليمون طريقة التحضير: تخلط كل المكونات السابقة معًا حتى تتجانس جيدًا. - يوضع خليط الماسك على البشرة بالكامل. - يترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة. - يشطف الوجه بماء فاتر وتكرر الوصفة أسبوعيًا. - تجنب تجفيف البشرة بفوطة جافة لمنع تنقل الدهون من مكان لآخر.​

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