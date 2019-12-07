دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الجيش العراقي يعلن نشر قواته بوسط بغداد لحماية المتظاهرين

أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، عن نشر قوات في وسط العاصمة بغداد لحماية المتظاهرين بساحة الخلاني.

وجاء ذلك بعد ساعات من إطلاق مسلحين مُلَثّمين النار بصورةٍ عشوائيةٍ على مئات المحتجين المناوئين للحكومة كانوا يتواجدون بساحة الخلاني، ما أدَّى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن قائد العمليات الفريق الركن «قيس المحمداوي» قوله: إنَّه تمَّ توجيه قطعات قيادة عمليات بغداد إلى ساحة الخلاني والأماكن المحيطة بها الحماية المتظاهرين السلميين في ساحة التظاهر.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار الذي شهدته محيط منطقة السنك ببغداد مساء أمس الجمعة، مما أدَّى إلى مقتل أربعة متظاهرين (وفق الرواية الرسمية)، وإصابة 80 آخرين.

وأمس الجمعة أفادت تقارير بسقوط 19 قتيلًا بينهم ثلاثة من رجال الشرطة قرب ساحة الخلاني وجسر السنك في بغداد، بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء «عادل عبدالمهدي» استقالته من منصبه على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة متواصلة منذ شهرين.