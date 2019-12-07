الاتحاد يقسو على الصفا برباعية ويتأهل إلى دور الـ 16

صحيفة الخليج الالكترونية

تأهل فريق الاتحاد إلى دور الستة عشر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعدما قلب تأخره بهدف أمام الصفا إلى فوز 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في دور الـ32 من البطولة.

وتقدم الصفا بهدف سجله حسن صالح الطريدي في الدقيقة 20 وتعادل أليكساندر بريوفيتش في الدقيقة 32 لينتهي الشوط بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، سجل مانويل دا كوستا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 64 قبل أن يسجل روماريو ريكاردو دا سيلفا هدفين في الدقيقتين 68 و70.

وبهذا الفوز تأهل الاتحاد لدور الستة عشر ليضرب موعدا مع الفتح.

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كما تأهل فريق أبها إلى دور الستة عشر بتغلبه على العربي 1 / صفر.

ويدين أبها بالفضل في هذا الفوز للاعبه فانيفا ايما اندرياتسيما الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز، تأهل أبها لمواجهة التعاون، حامل اللقب، في دور الستة عشر.

وكان التعاون تأهل لدور الستة عشر بتغلبه على العين 2 / صفر في دور الـ32.