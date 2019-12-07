دورتموند يمزق شباك شباك فورتونا بخماسية

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صحيفة الخليج الالكترونية
في مباراة من جانب واحد، حقق بوروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا على ضيفه فورتونا دوسلدورف، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن لقاءات الجولة الـ14 من الدوري الألماني.
سجل ماركو رويس هدفين بالدقائق 42 و69، ثورجان هازارد بالدقيقة 58، وجادون سانشو بالدقائق 63 و74.
وبهذا الفوز، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 26 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد فورتونا عند 12 نقطة.
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