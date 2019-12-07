شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب بإعلان الولايات المتحدة وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما بعد فراغ دبلوماسى استمر لأكثر من عقدين.

وأضافت الخارجية السعودية - فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن تعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان يعد تفهمًا من الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة المهمة التى يمر بها السودان، والتى تتطلب تظافر الجهود بين البلدين وبناء علاقات بناءة ومثمرة فى المجالات كافة وعلى أعلى المستويات.

وأشارت إلى أن ذلك يشكل "دعما للحكومة الانتقالية فى السودان التى تشكلت فى 21 أغسطس 2019م، ويسهم فى مد جسور متينة من العلاقات ويعد خطوة إلى الأمام لاستعادة حيوية وقوة العلاقات بين البلدين للدفع باجتياز السودان للمرحلة الحالية وإزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب ورفع كافة العقوبات الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة والتعافى من الأزمة التى مر بها".