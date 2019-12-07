شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد تأهله لرفع مختلف أنواع الحظر فى مجال الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سلطة الطيران المدنى السودانية، أن السودان بات مؤهلا ليُرفع عنه مختلف أنواع الحظر فى مجال الطيران أو مدخلاته سواء الأوروبى أو الأمريكي، متوقعا حدوث ذلك الأمر قريبا.

وقالت سلطة الطيران المدنى السودانية، فى بيان بمناسبة اليوم العالمى للطيران المدنى، إن تلك الذكرى تحل والسودان يشهد تغيرا جذريا وتاريخيا، يدخل عبره أبواب العالم بقوة وبوجه ثورى جديد فى كافة المجالات.

ونوه البيان، بأن السودان تبوأ مقعده فى مجلس منظمة الطيران ألمدنى الدولى، بعد انتخابه إبان انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة فى مطلع أكتوبر الماضى "فى إنجاز تاريخى هو شهادة مستحقة من المجتمع الدولي، لمصلحة دور السودان الريادى فى خدمة النقل الجوى بالمنطقة العربية والأفريقية، وكفاءته الدولية فى مجال السلامة والملاحة الجوية".

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وأضاف، أن "معدلات السلامة الجوية فى السودان وصلت إلى 75.2 فى المئة ، فى التنفيذ الفعال لمطالب السلامة، حسب معدل الأداء المعتمد من منظمة الطيران المدنى الدولية"، لافتا إلى أن السودان جاء فى مقدمة الدول التى أكملت تأسيس البرنامج الوطنى للسلامة والأمن والتسهيلات، مستوفيا بذلك المتطلبات الدولية.

وأشار، إلى دخول مشروع السودان فى إعادة تخطيط المجال الجوى السودانى حيز التنفيذ منذ العام الماضي، ليحقق معدلات متصاعدة فى جذب الطائرات العابرة لأجواء البلاد عبر ممرات آمنة وقصيرة وصديقة للبيئة.