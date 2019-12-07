شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مقتل طالب عمانى فى لندن طعنا.. والسبب "ساعة رولكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفارة العمانية فى لندن واقعة قتل بشعة بحق طالب عمانى مقيم بالعاصمة البريطانية لندن، والسبب "ساعة رولكس"، وكشفت السفارة العمانية ، تفاصيل مقتل الطالب العمانى فى حادث طعن.

وقالت عبر تويتر: "وقع حادث اعتداء مؤسف أودى بحياة الطالب العماني محمد بن عبدالله العريمى"، وأضافت: "ببالغ الحزن والأسى تتقدم السفارة في لندن بأعمق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد.. نتابع عن كثب ملابسات الحادث مع السلطات البريطانية المختصة".

ونقل موقع إرم نيوز، عن صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الضحية الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، كان فى طريق العودة لمنزله فى نايتسبريدج بلندن، عندما تم تم مهاجمته من قبل عصابة ملثمة وطالبوه بمنحهم ساعته الفاخرة، والتى يعتقد الموقع أنها "رولكس".

العريمى لم يكن بمفرده وقت الهجوم، فكان معه صديق بحرينى، والذى كشف أن الهجوم وقع أمام محلات هاوردز الشهيرة، موضحا أن العريمى حاول الدفاع عن نفسه، إلا أنهم تغلبوا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

صديق العريمى، حاول مساعدة صديقه، إلا أنه تعرض للطعن هو الآخر، لكنه نجا وهو فى المستشفى لتلقى العلاج.

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واكد موقع البيان، أن الطالب العمانى يعيش فى لندن منذ 3 سنوات.