شكرا لقرائتكم خبر عن السفارتان الأمريكية والفرنسية ببغداد تدينان أحداث منطقة "السنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فمن جانبها، قالت السفارة الأمريكية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن أعمال العنف الوحشية التى وقعت الليلة الماضية ضد المتظاهرين العزل كانت مروعة ومرعبة"، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبى الهجمات.

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وبدورها، دعت السفارة الفرنسية إلى ضرورة الكشف عن هوية منفذى الهجوم المسلح على المتظاهرين.

وكان مصدر أمنى قد كشف، فى وقت سابق اليوم، عن تفاصيل الأحداث التى وقعت فى منطقة "السنك" الليلة الماضية، حيث أوضح أن مسلحين مجهولين يستقلون نحو 4 عربات مدنية فتحوا نيران أسلحتهم مستهدفين المتظاهرين فى منطقة "السنك"، فيما أفادت وزارة الداخلية العراقية بأنها فتحت تحقيقا فى الحادث، مشيرة إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 80 آخرين.