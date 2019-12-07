عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بولندا تسعى لشراء معسكر الموت النازي الألماني

السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال رئيس وزراء بولندا إن حكومته تريد شراء موقع معسكر الموت النازي الألماني السابق ماوتهاوتزن-غوزين في النمسا، حيث قتل عشرات الآلاف من البولنديين إبان الحرب العالمية الثانية.



وأضاف رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي إن الهدف هو الحفاظ على ذكرى قرابة 120 ألف ضحية لقوا مصرعهم في المعسكر وبينهم مفكرون بولنديون.

أقيم المعسكر عام 1938 في النمسا، وكان أول معسكر موت تديره ألمانيا النازية في بلد احتلته.

وحتى تحريرهم على أيدي قوات الحلفاء عام 1945، احتجز زهاء 335 ألف شخص في المعسكر في أوضاع أدت إلى وفيات جماعية.

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وقالت حكومة بولندا المنشغلة بالتاريخ إن التطورات السكنية والشركات التي تعمل في الموقع في الوقت الراهن لا تتوافق مع طبيعته.

عرضت وارسو شراء الموقع من النمسا من أجل المحافظة على تاريخه، بحسب مورافيسكي الذي لم يفسر كيف قد يتم الشراء.

وأضاف رئيس الوزراء قائلا "لا يمكننا السماح لموقع إبادة سابق بأن يتحول إلى موقع لا يستحق الذكرى."

تحدث مورافيسكي في موقع معسكر موت نازي آخر، أوشفيتس بيركيناو، خلال أول زيارة من نوعها تقوم بها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى هناك.

أقامت ألمانيا النازية أوشفيتس بيركيناو في بولندا المحتلة عام 1940 وقتلت قرابة 1.1 مليون شخص هناك معظمهم من يهود أوروبا.