دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق مُسجّل الصوت Recorder من جوجل يصل رسميًا لهواتف بكسل 2 و 3 و 3a

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق مُسجّل الصوت Recorder من جوجل يصل رسميًا لهواتف بكسل 2 و 3 و 3a

كان تطبيق Recorder من جوجل أحد أهم الخدمات التي أعلنت عنها الشركة بمؤتمر إطلاق هاتفها بكسل 4 “Pixel 4″، والحقيقة تُقال، أن هذا التطبيق قد أتى بمزايا فريدة من نوعها، كميزة نسخ الصوت نصًا، وميزة البحث التي لا تُصدق وغيرها من المزايا الأخرى، ومع ذلك، لم يكن الكثير من المستخدمين سعداء كون أن التطبيق سيكون حصريًا لهواتف بكسل 4.

في هذا الشأن، شهدنا الشهر الماضي تأكيدًا بأن تطبيق Recorder لن يظل حصريًا لبكسل 4، مع عدم وجود أي تفاصيل حول الأجهزة التي يمكن الوصول إليها أو متى سيحدث ذلك، تحديث Recorder 1.1 يُجيب على كلا السؤالين حيث يمكن الآن العثور على التطبيق في متجر بلاي بواسطة المزيد من الأجهزة المدعومة، على رأسها بكسل 2 وبكسل 3 وبكسل 3a.

كما ولا يحد هذا تمامًا من قدرة الآخرين على استخدام تطبيق Recorder، حيث في بعض الحالات، يمكنك تنزيله مباشرةً من المتجر، بحيث أشار العديد من الأشخاص بالفعل إلى أنهم يستطيعون تشغيل التطبيق دون مشكلة، كذلك إذا كان هاتفك يعمل بروم مخصص يدعم “PIXEL_2017_EXPERIENCE”، فيجب أن يكون قادرًا أيضًا على رؤية القائمة وتنزيل التطبيق بحرية.

Advertisements

أخيرًا، ربما تكون هذه مجرد بداية لاطلاق التطبيق على نطاق أوسع، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن ذلك سيحدث، في غضون ذلك، وإذا كان هاتفك لا يدعم التطبيق فحمّله عبر التحميل الجانبي، وذلك على تحميل ملفه الـ APK من هنا.

تحميل تطبيق Recorder من متجر جوجل بلاي.

التدوينة تطبيق مُسجّل الصوت Recorder من جوجل يصل رسميًا لهواتف بكسل 2 و 3 و 3a ظهرت أولاً على عالم التقنية.