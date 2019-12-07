شكرا لقرائتكم خبر عن 37 مصاباً بينهم أطفال بمسيرات العودة في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 37 فلسطينياً، أمس، بنيران الاحتلال «الإسرائيلي» خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة بغزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 37 إصابة مختلفة منها 4 بالرصاص الحي، و10 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، ومن بين الإصابات 10 أطفال.

وتوجه آلاف الفلسطينيين إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة ال 83 لمسيرات العودة. ووصل المشاركون تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة التي دعت لأوسع مشاركة ممكنة، مؤكدة سلمية التظاهرات. ونشر جيش الاحتلال مزيداً من قواته على طول الحدود الشرقية بعد عودة التظاهرات التي توقفت لثلاثة أسابيع.

وتوعد الاحتلال باستهداف المشاركين في المسيرات. ووصف إياد سرحان، قائد مديرية التنسيق والارتباط «الإسرائيلي»، في كلمة بثها التليفزيون «الإسرائيلي»، المسيرات بأنها «فوضى وأعمال عنف»، وهدد المشاركين فيها بالاستهداف. وهدد بأن «كل من سيقترب من السياج يعرض نفسه للإصابة وسيدفع ثمناً باهظاً نتيجة قراراته الخاطئة».

أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم (قرب مدينة قلقيلية في الضفة الغربية) الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً والتي خرجت في إطار فعاليات التنديد بقرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بشرعنة الاستيطان. وأفادت مصادر محلية، أن أعداداً كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص الحي بكثافة وقنابل الغاز التي استهدفت منازل المواطنين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالاختناق بينهم أطفال ونساء عولجوا جميعهم ميدانياً في مركز إسعاف القرية.

وأصيب الشاب نور محمد نايف الصليبي (18 عاماً) بجروح برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة خطرة بالرصاص خلال مواجهات في بيت أمر، وتم تقديم الإسعاف الأولي للمصاب ونقله للمستشفى الأهلي بالخليل لتلقي العلاج. فيما أفادت وزارة الصحة في بيان، أن إصابة حرجة بالرصاص الحي أسفل الصدر وصلت إلى المستشفى الأهلي، وتم إدخاله لغرف العمليات، ووصفت حالته بالحرجة.

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إلى ذلك، احتجزت شرطة الاحتلال لعدة ساعات، طاقم تلفزيون فلسطين الرسمي في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بينما كان يهم ببث برنامج «صباح الخير يا قدس». ويبث البرنامج من المدينة المحتلة صباح كل يوم جمعة، ويسلط الضوء على التطورات في المدينة من خلال استضافة مسؤولين ونشطاء فيها. وكانت الحكومة «الإسرائيلية» أغلقت نهاية الشهر الماضي مكتب تلفزيون فلسطين في مدينة القدس الشرقية لمدة 6 أشهر؛ بزعم ارتباطه بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأمس الجمعة، اعتقل الاحتلال مقدمة البرنامج دانا أبوشمسية والمصور أمير عبدربه من منطقة جبل الزيتون المطلة على البلدة القديمة من المدينة. وفي وقت لاحق، اعتقل مراسلة التلفزيون كريستين ريناوي والمصور علي ياسين من منطقة باب العامود. واقتاد الاحتلال الموظفين الأربعة إلى مركز تحقيق قبل أن يفرج عنهم بعد عدة ساعات، حيث فرض عليهم عدم العمل مع التلفزيون لمدة أسبوعين ودفع غرامة مالية في حال ثبت تواصلهم معه.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان «اعتقال سلطات الاحتلال طواقم تلفزيون فلسطين العاملة في القدس المحتلة». واعتبرت أن «هذا الاستهداف هو جزء من مخطط حكومة الاحتلال لفرض السيطرة على مدينة القدس المحتلة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية»، وقالت إن «هذه الانتهاكات ما كانت لتتم لولا التشجيع الذي أخذته الحكومة «الإسرائيلية» من الإدارة الأمريكية التي نقلت سفارتها إلى القدس، واعتبرتها عاصمة دولة «إسرائيل». وطالبت الرئاسة الفلسطينية «المجتمع الدولي بإعلاء صوته، واتخاذ المواقف اللازمة لحماية ما تبقى من عملية السلام، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديداً في مدينة القدس المحتلة».

واعتقل الاحتلال 8 فلسطينيين في الضفة، فيما أدى عشرات المواطنين، صلاة الجمعة، فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء في منطقة «واد سالم» من أحراش بلدة قفين شمال طولكرم بالضفة.

وتأتي هذه الفعالية بدعوة من لجنة التضامن مع المزارعين وبلدية قفين، احتجاجاً على قرارات الاحتلال بحق البلدة، وقيام أحد المستوطنين بنصب «بركسات» زراعية للماشية على أجزاء منها، ومدها بخطوط المياه والكهرباء، بعد طرد المواطنين منها. وأفاد شهود عيان من البلدة، بأن مسيرة انطلقت عقب انتهاء الصلاة صوب الأراضي المهددة، وهاجم المستوطنون بحماية جيش الاحتلال المواطنين المشاركين في المسيرة لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم. (وكالات)