شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز": الملك سلمان يأمر أجهزة الأمن بالتعاون فى تحقيق هجوم فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ العاهل السعودى الملك سلمان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه وجه أجهزة الأمن السعودية بالتعاون مع السلطات الأمريكية التى تحقق فى الهجوم المميت بقاعدة عسكرية فى فلوريدا وأكد له أن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء" لا يمثل الشعب السعودي.

وقال بيان للسفارة السعودية فى واشنطن بعد اتصال هاتفى بين الزعيمين إن الملك عبر عن الحزن والأسى بسبب الحادث.