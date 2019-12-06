دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا اكتشفوا عجائب العالم مع عدسة OPPO Reno2

نعيش في عالم يحيطنا بالجمال الطبيعي والمعالم المدهشة من كل جانب، وهنا يأتي دور سلسلة هواتف OPPO Reno2 التي جاءت لتساعدكم على استكشاف جمال هذا العالم بدءاً من التقاط الصور الرائعة لأجمل اللحظات وتسجيل الذكريات الفريدة لتقاسمها مع عائلتكم وأصدقائكم.

فالسلسلة الأحدث من هواتف OPPO الذكية معززة بمزايا تحسين الصور التي تساعد المستخدمين على فتح آفاق جديدة لإبداعهم، وهذا بالضبط ما اكتشفته مجموعة من المستكشفين أثناء شروعهم في خوض رحلة العجائب من OPPO.

© layalina اكتشفوا عجائب العالم مع عدسة OPPO Reno2

تشتهر OPPO بالروح الملهمة، وشغفها بتطوير الهواتف الذكية القادرة على إطلاق العنان لإمكانات خيال العالم الذي يحيط بنا، من خلال تشجيع المبدعين الشباب على استكشاف أسرار العالم وعيش الحياة بجل تجاربها وأدق تفاصيلها. وبهدف إظهار مميزات هواتفها الفريدة، ناهيك عن الرائدة، لسلسلة هواتف OPPO Reno2، دعت الشركة مجموعة مختارة من الشباب المبدعين للانطلاق في رحلة مغامرات من العمر في حتا، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبفضل جمال جبال الحجر الآسرة التي تطوقها والوديان الخلابة التي تخترق تضاريسها والإطلالات المذهلة التي تتمتع بها، إلى الألوان الزاهية التي تظهر أوقات غروب الشمس فيها ولياليها الصافية التي تبرز فيها النجوم كلآلئ تزين سماءها، فإن حتا هي الوجهة المثلى لإطلاق أقصى مكنونات الإبداع. ولن يكون لهذا الإبداع حدود بتواجد هواتف OPPO Reno2 لالتقاط كل لحظة من المغامرة، بصرف النظر عن النشاط حينها.

© layalina اكتشفوا عجائب العالم مع عدسة OPPO Reno2

وفي الطريق إلى وجهة أحلامهم بين ثنايا الجبال، حظي مستكشفو OPPO بفرصة تجربة نمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق في هاتف OPPO Reno2 أثناء جولتهم في مجموعة من سيارات جيب. وصممت هذه التقنية لتقدم تجربة تصوير فيديو ثابتة حتى في أكثر الظروف اهتزازاً، وتجمع بين وحدة لقياس الممانعة مع معدل مرتفع لالتقاط العينات ومستشعر لجسم الجهاز، ومثبت إلكتروني ومثبت بصري، لتقدم لكم مقاطع فيديو واضحة وسلسة بأسلوب استثنائي يتوافق مع جودة الكاميرا المصممة لهذا الغرض.

ولا يواجه المستخدم أي عائق عند التقاط مقاطع الفيديو بكل سلاسة، سواءً عند الجري أو التزلج أو ركوب ألواح التزحلق، أو امتطاء حصان، أو حتى قيادة سيارة فورمولا ون الشهيرة بسرعتها، لذلك فإن هاتف OPPO Reno2 يتأقلم مع ظروف الاهتزاز في جولات سيارة الجيب عبر الصحاري والجبال.

يراود كل مسافر حلم بالتقاط صورة مثالية لرحلته، ولا يجب أن يكون مدى توفر الضوء عائقاً يحول دون الحصول على الصورة المثلى. لذلك فإن هاتف OPPO Reno2 يأتي معززاً بخاصية نمط التصوير الفائق الظلام، التي تحقق أفضل أداءٍ ممكن حتى في أحلك ظروف الإضاءة بفضل عدسة الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل والمزودة بمثبت بصري (OIS) وفتحة غالق بمساحة F/1.7 ومستشعرات كبيرة بحجم 1/2 بوصة إلى جانب تقنية Quad Bayer، لتقدم مجموعة رائعة من اللقطات الليلية المذهلة من خلال وحدة معالجة عصبية (NPU) متطورة وخوارزميات OPPO الدقيقة.

© layalina اكتشفوا عجائب العالم مع عدسة OPPO Reno2

حتى في حال كانت مستويات الإضاءة أقل من 1 لوكس، فإن كاميرا هواتف سلسلة Reno2 سترتقي بجودة الصور التي يلتقطها المستخدمون إلى ما يفوق إمكانيات العين المجردة من خلال القدرة المحسنة على تقليص التشويش المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويمكن لمستخدمي هذه الهواتف الاستلقاء والاستمتاع بالنجوم في سماء الصحراء المظلمة والتقاط صور تخلد لحظاتهم.

© layalina اكتشفوا عجائب العالم مع عدسة OPPO Reno2

Advertisements

وتم تزويد سلسلة Reno2 بأربع كاميرات تمنح المستخدمين منظومة تصوير ذات بعد بؤري كامل وتقريب هجين حتى خمس مرات وعدسة بزاوية تصوير فائقة العرض وغيرها الكثير من المزايا.

© layalina اكتشفوا عجائب العالم مع عدسة OPPO Reno2

وتعمل ثلاث عدسات ذات أطوال بؤرية مختلفة بانسجام تام لمنح المستخدمين خاصية التقريب الهجين حتى خمس مرات بدءاً من عدسة الزاوية فائقة العرض حتى عدسة التقريب، والتي تدمج كذلك تقنيات الصورة لضمان منح المستخدمين تقريباً أكثر سلاسة.

© layalina اكتشفوا عجائب العالم مع عدسة OPPO Reno2

وتوفر العدسة فائقة العرض القدرة على التقاط صور فوتوغرافية بزاوية 116 درجة، مما يتيح للمستخدمين إمكانية تصوير المناظر الطبيعية الواسعة. واختبر مستكشفو OPPO هذه الخصائص عند التقاط صور طبيعية مذهلة لجبال الحجر، وتمكنوا من التقاط صور أقرب للتفاصيل باستخدام خاصية التقريب 20 مرة.

© layalina اكتشفوا عجائب العالم مع عدسة OPPO Reno2

أينما كانت وجهتكم لخوض المغامرات، سواءً استكشاف الجبال إلى مشاهدة الأحداث الرياضية، ومن التنقل بين المدن إلى الاستلقاء على الشواطئ المشمسة، فإن سلسلة OPPO Reno2 تقدم لكم جميع المزايا التي تحتاجونها لتخليد ذكرياتكم ولحظاتكم الرائعة.المزيد:

OPPO تطلق هاتفها الجديد Reno2 في دبي

Reno 2 الجديد كلياً من OPPO الفيديو أصبح أفضل مع أربع كاميرات ذكية

OPPO Reno2 : كاميرا خارقة ستخلد أجمل لحظات حياتك

تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا