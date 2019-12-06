شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: إخفاء معرضنا من قاعات مؤتمر "الجنائية الدولية" إخفاء لصوت الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن وفد دولة فلسطين، فوجئ باختفاء لوحات المعرض الفنى لرسومات الكاريكاتير من قاعات مؤتمر "الجنائية الدولية"، الذى استضافته فلسطين ومنظمة "الحق"، بهدف نقل معاناة أبناء الشعب الفلسطينى وإيصال أصوات الضحايا.

وأشارت الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - إلى أنه تم إزالة اللوحات التى أقيمت بمناسبة الدورة الـ18 لجمعية الدول الأطراف فى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، "بشكل خبيث" من أروقة قاعة اجتماعات الدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية، فى وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، وإخفائها دون إذن مسبق أو تصريح من أحد.

وأدانت دولة فلسطين بأشد العبارات هذا العمل المشين، معتبرة أنه محاولة يائسة لإسكات صوت الضحايا الفلسطينيين التى انعكست وصدحت بقوة من خلال المشاركات فى المؤتمر، وأمام جميع الدول الأعضاء والمشاركين.

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وذكرت أنه من خلال هذا المعرض يصور الفنان الفلسطينى والعالمى محمد سباعنة، تأثير السياسات والممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي، وما يعانيه أبناء شعبنا وأطفاله ومعتقلوه، وضحاياه، وانعكاس ذلك على كافة مجالات الحياة، والوضع فى فلسطين.

وأكدت الخارجية، أن دولة فلسطين أبلغت رسميا الجهات المعنية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، بضرورة متابعه هذا الفعل الذى يرقى لانتهاك الحق فى حرية التعبير، فى حين أكدت المحكمة أنها تجرى حاليا تحقيقا رسميا فى هذا الحدث الخطير والمشين.

ولفتت إلى أنها تتوقع فتح تحقيق شامل وشفاف للوقوف على مجريات ما حدث، واتخاذ إجراءات صارمة لمعرفة مسبباته، ومن يقف خلفها.