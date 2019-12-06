إعدام أمريكي كفيف في تينيسي الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعدمت ولاية تينيسي الأمريكية صعقاً بالتيار الكهربائي، الخميس، رجلاً كفيفاً حكم عليه بالإعدام؛ بعدما أضرم النار في صديقته وهي حية قبل 28 عاماً ما أدى إلى وفاتها.

واختار ليروي هال الكرسي الكهربائي بدلاً من مزيج من الأدوية القاتلة؛ إذ إن قوانين ولاية تينيسي تسمح بالاختيار للمحكومين بالإعدام قبل عام 1999.

وقد أعلنت وفاته عند الساعة 01:26 بتوقيت جرينتش، الجمعة، على ما قال سجن تينيسي في بيان.

وكان حكم على الرجل البالغ 52 عاماً بالإعدام بعد إدانته بقتل صديقته السابقة في1991 بعدما هجرته. وقد أضرم النار في سيارتها عندما كانت في داخلها.

وقد حاول المحامون الذين يتولون الدفاع عنه مرات عدة الحصول على مراجعة للحكم، مشددين على أن موكلهم يعاني غلوكوما (المياه الزرقاء) غير معالجة بشكل مناسب.

إلا أن كل هذه المساعي باءت بالفشل، ورفض حاكم تينيسي، الأربعاء، العفو عنه.

فرفع هال طلباً عاجلاً إلى المحكمة العليا لتعليق تنفيذ حكم الإعدام؛ لكنه رُفض أيضاً. وقال أحد محاميه: إن عضوة في هيئة المحلفين الذين حكموا عليه أخفت أنها كانت ضحية عنف أسري مما يطرح أسئلة حول حيادها.

وكانت ولاية تينيسي علقت عمليات الإعدام في 2009 على خلفية جدل حول المنتجات المستخدمة في الحقن القاتلة.

في عام 2018، استأنفت هذه الولاية الإعدامات التي تتراجع في بقية أنحاء البلاد، وأعدمت منذ ذلك الحين خمسة من المحكوم عليهم؛ من بينهم ثلاثة بالكرسي الكهربائي.

وهال هو الشخص الـ21 الذي ينفذ فيه حكم الإعدام في الولايات المتحدة منذ مطلع السنة الراهنة.