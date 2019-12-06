شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الأردن ترفع أجور القطاع العام بدءا من العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة اتخذت القرار، والذى يشمل 700 ألف من العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وذلك على الرغم من أن مالية الدولة تتعرض لضغوط.
وقال الرزاز أمام حشد من المسؤولين والشخصيات البارزة "الوضع الاقتصادى والظروف الاستثنائية التى مر بها الأردن والمنطقة تتطلب تحسين المستوى المعيشى للمواطنين".
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