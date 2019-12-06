الدكتورة “حنان القحطاني” توضح أسباب #السكتة_الدماغية

أفنان المالكي

أوضحت اول طبيبة أشعة سعودية في مجال الأشعة التداخلية للمخ والأعصاب “أ.د حنان القحطاني ” والتي تشغل أيضاً أستاذ مساعد بجامعة الملك خالد – كلية الطب و استشارية أشعة تشخيصية وتداخلية للمخ والأعصاب ورئيسة قسم الأشعة التداخلية للمخ والأعصاب بالجمعية السعودية للسكتة الدماغية.

أن السكتة الدماغية تحدث نتيجة خلل مفاجيء في تروية الدماغ بالدم وتكون ناتجة عن انسداد احد شرايين الدماغ.

وأضاف لان السكته تحدث بسرعه فإن أعراضها تكون حاده، وقد تستمر لأقل من ٢٤ ساعه وتسمى السكته العابره او الصغيره او تستمر لأكثر من ٢٤ ساعه وتسمى السكته التامه وفِي كلتا الحالتين فإن الإسراع بتقديم العلاج عند ظهور هذه الأعراض مهم للغايه.

وبينت الدكتورة “القحطاني” أعراض السكتة الدماغية عبارة عن حدوث مفاجئ لأي من :

١-خدر أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

٢-صعوبة في التحدث أو الفهم.

٣-صعوبة في الرؤية في كلا العينين أو إحداهما.

٤-صعوبة في المشي، والدوخة، وفقدان التوازن.

٥-صداع شديد ومفاجئ وقد يصاحبه غثيان.

وأوضحت أن عوامل الخطوره تكمن في :

١-ارتفاع ضغط الدم

٢-السكري

٣-التدخين

٤-ارتفاع الكوليسترول

٥-السمنه

٦-عدم انتظام ضربات القلب

وبينت مضاعفات السكته خصوصا عند تكرارها:

١-العجز الحركي

٢-ضعف التوازن

٣-اضطراب الكلام

٤-ضعف البلع

٥-العجز الذهني

٦-التشنجات

٧-ضعف الذاكرة

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وتطرقت الدكتورة “حنان ” لطرق التشخيص وأنها تتم عن طريق عمل الاشعة المقطعية او الرنين المغناطيسي بإتباع برتوكول السكتة الدماغية

فيما أوضحت الطرق العلاجة وهي :

حقن مادة مسيلة عن طريق الوريد خلال ٣-٤ ساعات من وقت حدوث الأعراض

ازاله الخثرة عن طريق الاشعة التداخليه (القسطره ) خلال ٢٤ ساعه من حدوث الأعراض

طرق الوقاية:

١-قياس ضغط الدم بصورة دورية والتاكد من علاجك في حال ارتفاعه تحت إشراف طبي .

٢-تحليل السكر ومستوى الدهون في الدم بصفة دورية وتناول العلاجات المناسبه اذا لزم الامر تحت إشراف طبي.

٣- فحص نبضات القلب والتاكد من عدم وجود ارتجاف أذيني خصوصا في كبار السن .

٤- تجنب التدخين والمنشطات والكحول .

٥-ممارسة الرياضة والمشي .

٦- المحافظة على وزن طبيعي.

٧-تناول غذاء صحي قليل الملح وغني بالفاكهة والخضار وقليل الدسم.

وأكدت أن عامل الوقت مهم جدا في علاج السكتة الدماغية وعلى ضوء ذلك نود التأكيد على التوجة للمستشفى في الساعات الاولى من حدوث الأعراض وعدم التأخر عن ٢٤ ساعة لان خيارات العلاج بعد ذلك تكون محدودة ولا يمكن التدخل عن طريق القسطرة.