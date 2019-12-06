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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نجدد دعمنا لوحدة المصير الإنساني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قيم التكافل متجذرة في مجتمعنا، تعززت بفضل جهود أبناء الإمارات إلى مبادرات وبرامج ومؤسسات فاعلة تفيض بالخير والعطاء على المجتمع.
وقال سموه على «تويتر»: «قيم التكافل متجذرة في مجتمعنا.. تعززت بفضل جهود أبناء الإمارات إلى مبادرات وبرامج ومؤسسات فاعلة تفيض بالخير والعطاء على المجتمع».
وأضاف سموه: «وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع نجدد دعمنا للجهود التي تجسد وحدة المصير الإنساني وتسهم في تحقيق التنمية والسلام في المجتمعات المختلفة حول العالم».
ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد صورتان على «تويتر» تجمعه وعدد من المتطوعين، وصورة لاحدى مشاركات المتطوعين في احدى الفعاليات.
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