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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شيري تطلق لوحة مفاتيح بتقنية التشفير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365
أطلقت شركة شيري الألمانية لوحة مفاتيح جديدة Secure Board 1.0 بسعر 70 يورو، تمتاز بحماية ضد برامج التجسس على الهاردوير؛ حيث تتم عمليات نقل الأزرار بشكل مشفر، بالإضافة إلى توافر قارئ البطاقة الذكية PC/SC وواجهة RF/NFC. وأوضحت الشركة الألمانية أن لوحة المفاتيح الجديدة تبدو بتصميم تقليدي، وعلى الرغم من أنها ليست لوحة مفاتيح ميكانيكية، إلا أن الشركة اعتمدت على مفاتيح LPK.
وتتمثل أهم ميزة بلوحة المفاتيح الجديدة في الوضع الآمن Secure Mode؛ حيث يتم نقل جميع عمليات الإدخال عن طريق الأزرار بشكل مشفر، وبالتالي فإنه يوفر حماية ضد برامج التجسس على الهاردوير وهجمات BadUSB.
ولم تكشف شركة شيري عن أية معلومات تفصيلية حول طريقة تفعيل الوضع الآمن، إلا أنه يتطلب برنامجاً خاصاً يتوافر لنظام تشغيل لينوكس فقط في الوقت الحالي، ويجري العمل حالياً على تطوير إصدار لأجهزة ويندوز.
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