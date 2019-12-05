ترشيح الخطيب يجدد الغضب اللبناني

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بيروت: «الخليج»

أثار ترشيح مدير عام شركة خطيب وعلمي سمير الخطيب لرئاسة الحكومة الجديدة غضب الشارع اللبناني، أمس، حيث عمد المحتجون الى ساحات التظاهر وقطع الطرقات باعتبار أن ترشيح الخطيب لا يلبي طموحات وتطلعات الحراك الشعبي اللبناني.

فقد تجمع المحتجون ليل أمس الاول أمام منزل الخطيب في بيروت، وهم يرددون شعارات رافضين تكليفه بتشكيل الحكومة باعتباره جزءاً من السلطة، وعمد آخرون الى قطع جسر «الرينغ» وسط العاصمة، حتى تدخل الجيش والقوى الأمنية لفتح الطريق. كما قام محتجون بقطع مسلكي أوتوستراد طرابلس - بيروت عند جسر البالما بالإطارات والعوائق، والطريق الدولي على أوتوستراد المنية في الشمال بالسيارات والشاحنات، وطريق عام العبدة العبودية عند نقطة كفر ملكي في سهل عكار والتي كان محتجون قطعوها صباحاً أمس أيضاً، وطريق عام حلبا قطعت بالكامل بالإطارات غير المشتعلة وبالعوائق الحديدية والخشبية. كذلك تمّ قطع الطريق عند تقاطع ‏جب جنين - كامد اللوز - غزة بالحجارة وطريق سعد نايل وتعلبايا في البقاع الاوسط الذي شهد صباح أمس حالات كر وفر بين المحتجين والقوى الأمنية لإعادة فتحها بالقوة. وفيما أقدم محتجون على قطع أوتوستراد زحلة بالحجارة والسيارات وحاويات النفايات، وعمل الجيش لاحقاً على إعادة فتحه، عمد عدد من المحتجين إلى تعليق ملصقات على أبواب عدد من المصارف في صيدا، كتب عليها «يسقط حكم المصرف».كما عمد المحتجون منذ الصباح الباكر، الى التجمع أمام المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية، في طرابلس ومنعوا الطلاب والموظفين من الدخول الى صفوفهم ومكاتبهم، لا سيما في مرفأ طرابلس حيث اعتصموا أمام البوابة الخارجية للمرفأ، مانعين السيارات والشاحنات من الدخول الى حرمه، وسط انتشار كثيف للعناصر الامنية والعسكرية. كذلك منعوا موظفي سنترال المدينة وشركة قديشا ومكاتب «اوجيرو»، في وقت بقيت ساحة النور مقفلة منذ الانتفاضة ونظمت مسيرات طلابية جابت شوارع المدينة ومدارسها تدعو الطلاب الى الانضمام للإضراب. ونفذ عدد من الطلاب والاساتذة اعتصاماً أمام وزارة التربية في منطقة الاونيسكو في بيروت للمطالبة بتحقيق مطالب الحراك، فيما اعتصم ناشطون أمام المبنى العام لشركة سوليدير في بيروت تحت عنوان «سوليدير فضيحة العصر».