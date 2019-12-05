شركة نستله تسمح لعامليها بعطلة 18 أسبوعاً مدفوعة الأجر من أجل الأسرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم شركة نستله السويسرية للأغذية مساعدة عامليها البالغ عددهم أكثر من 300 ألف عامل على مستوى العالم في التوفيق بين العمل والأسرة.

وأعلنت الشركة الأربعاء في فرانكفورت أن الأمهات والآباء العاملين في الشركة سيستطيعون الحصول، بدعم من المساعدات الاجتماعية التي توفرها الدولة، على عطلة عمل من أجل الأسرة تصل إلى 18 أسبوعاً.

وأوضحت الشركة أن هذا النموذج لا يقتصر على جنس الوالد أو الوالدة، وأنه يسري أيضاً على الأسرة التي تتبنى طفلاً أو ترعاه، مؤكدة بدء العمل بهذا البرنامج اعتباراً من مطلع عام 2020، على أن يطبق في جميع شركاتها على مستوى العالم بحلول عام 2022.

يذكر أن الجهات المعنية في ألمانيا تدعم الوالدين بمساعدات اجتماعية أكثر سخاء في كثير من الأحيان من العديد من الدول الأخرى.

وتسعى الشركة المتخصصة في إنتاج غذاء الأطفال الرضع والأطفال الصغار، لتحسين صورتها في ما يتعلق بهذا الجانب.

كانت شركة هوليت باكارد لتقنية الحاسوب، قد أعلنت مؤخراً أنها توفر لموظفيها على مستوى العالم فترة ستة أشهر حضانة للأولاد مدفوعة الأجر بشكل كامل.