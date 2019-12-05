شكرا لقرائتكم خبر عن «فريق الصقور السعودية» يغادر الدولة بعد مشاركته في الاستعراضات الجوية احتفاء باليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر فريق الصقور السعودية للاستعراضات الجوية الدولة بعد مشاركته إلى جانب فريق فرسان الإمارات في الاستعراضات الجوية التي أقيمت على كورنيش أبوظبي بمناسبة احتفالات الدولة بيومها الوطني الـ 48.

وكان في وداع الفريق السعودي عدد من ضباط القوات المسلحة وأعضاء فريق الفرسان الإماراتي.

وشارك فريق الصقور السعودية في الاحتفالات بكورنيش أبوظبي بـ 7 طائرات من نوع هوك بكامل طواقمها الجوية والفنية، وذلك في الفترة من التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي إلى الثاني من ديسمبر الجاري.

وأعرب قائد فريق الصقور السعودية عن شعوره وأعضاء الفريق بالفخر والسعادة لمشاركة الإمارات احتفالات اليوم الوطني، مشيراً إلى أن مشاركة الفريق في احتفالات دولة الإمارات يأتي بتوجيهات قيادة المملكة.

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