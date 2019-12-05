شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ينقل تعازى رئيس الامارات ونائبه ومحمد بن زايد لأبناء الأمير متعب.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تعازي ومواساة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير عبد العزيز بن متعب بن عبد العزيز في وفاة والدهما الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود

كما نقل مواساة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

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وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن خالص المواساة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود راجيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد وصل اليوم إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد الدولة الذي ضم الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة و الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة و أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.