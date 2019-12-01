شكرا لقرائتكم خبر عن مجهول يُضرم النار في مركبتين أمام منزل صاحبهما بجدة ليلاً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

تمكنت فرق الدفاع المدني، في وقتٍ متأخرٍ البارحة، من السيطرة على حريق اندلع في مركبتين من نوع جيب وأخرى صغيرة بحي الأجواد، شمال شرقي محافظة جدة.

وبحسب مصادر، فإن المركبتين تخصان أحد المواطنين اشتعلت فيهما النيران وهما متوقفتان أمام منزله؛ حيث تمت السيطرة عليهما دون وقوع أيّ إصابات سوى الأضرار المادية في المركبتين، فيما لم يتضح بعد معلومات عن مرتكب الواقعة.

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وذكر شهود عيان أن الجهات الأمنية والجهات المختصة تولت معاينة موقع الحريق والتحقيق فيه بعد ورود بلاغ من المواطن المتضرر لتشابه الطريقة في احتراق المركبتين من مقدمتهما حتى أتت على الأجزاء الخلفية للسيارتين.