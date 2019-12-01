270 طفلاً استقبلتهم مستشفيات أبوظبي لإصابتهم بإنفلونزا «A»270

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي

حذر عدد من أطباء الأطفال في أبوظبي، من عدوى فيروسات الإنفلونزا وخصوصاً فيروس «A»، الذي انتشر مؤخراً بصورة أكثر ضراوة من أي وقت، خصوصاً بين الأطفال ممن يرتادون الحضانات وطلبة المدارس من المرحلة الابتدائية.

استقبلت أقسام الطوارئ في عدد من مستشفيات أبوظبي 270 طفلاً أصيبوا بهذا الفيروس خلال الشهر الحالي.

وأكد الأطباء أن فيروس«A»، يتسم بأعراضه الشديدة التي تستمر إلى 4 أو 5 أيام كحد أدنى، وأخطرها، ارتفاع درجة الحرارة التي قد تصل إلى 40 درجة، وما يلازمها من عطس وسعال والتهابات الرئة الخفيفة إلى الشديدة قد تقتضي إقامة الطفل في المستشفى، داعين الأهل إلى ضرورة إبعاد أبنائهم عن الأماكن المزدحمة والمغلقة قدر الإمكان، وعدم إرسال المصابين إلى المدرسة، حتى يتم شفاؤهم منعاً لانتشار العدوى.

أشار الدكتور مجدي محمد العربي، استشاري طب الطوارئ ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى في أبوظبي، أنه تم خلال الشهر الجاري استقبال ما لا يقل عن 300 طفل مصابين بفيروس الإنفلونزا من النوع «A» أو «B»، منهم 130 حالة إنفلونزا «A»، أكثرهم ما بين عمر الثانية والخامسة وحتى العاشرة، والعامل المشترك بين الحالات كان ارتفاع درجات الحرارة التي تصل أحياناً إلى 40 درجة والسعال الشديد، مشيراً إلى أن الطبيب عند استقبال هذه الأعراض يعمل بصورة فورية على خفض درجة الحرارة أولاً، ثم يقوم بأخذ مسحة لتحديد نوع الفيروس لصرف المضاد الحيوي أو الأدوية المناسبة.

وأفادت الدكتورة نشوى بهاء الدين، رئيسة وحدة طب الأطفال بمستشفى في أبوظبي، بأن الوحدة استقبلت خلال الشهر الجاري 80 طفلاً، أعمارهم بين 6 أشهر و6 سنوات، يعانون الإنفلونزا «A»، وهي من الفيروسات الشديدة التي تصيب الأطفال بالإعياء الشديد، وينتج عنها الحمى والسعال والصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف، مشيرة إلى زيادة أعداد الأطفال الذين عولجوا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبها، لفتت الدكتورة زينب الجباس، أخصائية طب الأطفال في أبوظبي، إلى أن أكتوبر/‏ تشرين الأول، ونوفمبر/‏ تشرين الثاني، تعد من أكثر الأشهر التي تكتظ بها عيادات الأطفال بالإنفلونزا عموماً، من عمر 2 وحتى 12 عاماً،

وطلبة الحضانات والمدارس هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس «A»، الذي يصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي ويكون خطره وأعراضه أشد، حيث تبدأ بحرارة وكحة وزكام وأعياء، وقد تنتهي بالتهاب رئوي لو لم يتم العلاج السريع، مشيرة إلى أنه تم منذ بداية الشهر الجاري تسجيل 60 حالة لأطفال أصيبوا بفيروس الإنفلونزا من النوع «A».