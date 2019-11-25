شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يؤجل التصويت على مقترح السماح للموظفين بالعمل في التجارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قرر مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين، تأجيل التصويت على مقترح السماح لبعض الفئات من الموظفين الحكوميين بالعمل الخاص.

وشهدت الجلسة مداخلات عديدة من الأعضاء بشأن تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي، وقرر المجلس تأجيل التصويت للنظر في المداخلات.