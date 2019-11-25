شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يؤجل التصويت على مقترح السماح للموظفين بالعمل في التجارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قرر مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين، تأجيل التصويت على مقترح السماح لبعض الفئات من الموظفين الحكوميين بالعمل الخاص.
وشهدت الجلسة مداخلات عديدة من الأعضاء بشأن تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي، وقرر المجلس تأجيل التصويت للنظر في المداخلات.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشورى» يؤجل التصويت على مقترح السماح للموظفين بالعمل في التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.