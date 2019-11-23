شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اثنين وفقدان 9 آخرون بعد غرق مركب صيد قبالة ساحل طانطان فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قطاع الصيد البحرى فى المغرب، فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن قاربا انقلب قبالة ساحل مدينة طانطان على بعد 856 كيلومترا جنوبى العاصمة الرباط، مما أسفر عن وفاة صيادين اثنين، بينما لا يزال تسعة على الأقل فى عداد المفقودين.
وذكر قطاع الصيد فى بيان، أن قاربى صيد عثرا على الجثتين بينما تواصل السلطات البحث عن ناجين.
وأضاف البيان، أن القارب كان قد غادر ميناء طانطان يوم الخميس الماضى، ولم يرسل أى نداءات استغاثة.
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